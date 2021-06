Den dritten Tag in Folge tobt Gewitter-Tief Olger über Hessen. Im Rhein-Main-Gebiet liefen erneut Keller voll. Straßen und Autobahnen waren überflutet.

Viel Regen innerhalb kürzester Zeit: Gewitter-Tief Olger hat auch am Samstag die Feuerwehren im Rhein-Main-Gebiet beschäftigt. In Wiesbaden waren gleich 15 Feuerwehren im Einsatz, um vollgelaufene Keller und Tiefgaragen leerzupumpen. Auch ein paar Kanaldeckel wurden durch die Wassermassen angehoben.

Besonders betroffen gewesen seien die Stadtteile Erbenheim und Nordenstadt, sagte ein Feuerwehrsprecher dem hr. Der starke Regen überflutete außerdem mehrere Landstraßen und die Autobahn 66. Über Unfälle oder Verletzte sei nichts bekannt, sagte der Sprecher.

Ein Auto fährt am Samstag bei Starkregen von der A66 bei Wiesbaden-Erbenheim ab. Bild © picture-alliance/dpa

60 Einsätze in Frankfurt

In Frankfurt musste die Feuerwehr am Samstagnachmittag nach eigenen Angaben zu 90 Einsatzstellen ausrücken. In den Stadtteilen Sachsenhausen und Niederrad sowie in der Innenstadt liefen zahlreiche Keller voll, außerdem wurden umgestürzte Bäume und abgerissene Äste gemeldet.

Eine Herausforderung sei dabei die "Unmenge an Einsatzstellen gleichzeitig" gewesen, sagte ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr. 13 freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Stadtteilen sowie die Berufsfeuerwehr waren demnach im Einsatz.

Notruf in Osthessen ausgefallen

In Osthessen fielen der Notruf 112 und die Telefonverbindung der Feuerwehr Fulda wegen des Unwetters am Abend eine Viertelstunde lang aus. Während dieser Zeit sei auch der Polizeinotruf so überlastet gewesen, dass nicht alle Notrufe bearbeitet werden konnten, teilte die Polizei mit.

Bereits am Donnerstag und Freitag war Unwetter-Tief Olger mit Starkregen über Hessen gezogen. Am Donnerstagabend berichtete die Frankfurter Feuerwehr von 70 Einsätzen. In Neu-Isenburg (Offenbach) schlug ein Blitz in ein Auto ein. Am Freitag trat das Flüsschen Usa im Hochtaunuskreis über die Ufer und setzte Keller und Straßen in Neu-Anspach unter Wasser.

Die Feuerwehr pumpt die vollgelaufene Tiefgarage eines Hotels in Wiesbaden leer. Bild © picture-alliance/dpa