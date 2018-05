Aufräumen nach Überschwemmungen in Weilmünster-Laubuseschbach

Aufräumen nach Überschwemmungen in Weilmünster-Laubuseschbach Bild © Michael Seeboth (hr)

Schlammlawinen, Bäume auf Landesstraßen, Autobahnen unter Wasser - die angekündigten Unwetter haben am Dienstag vor allem in Nord- und Mittelhessen Spuren hinterlassen. Auch der Hessentag in Korbach war betroffen.

Gewitterzellen sind am Dienstagnachmittag über Hessen hinweggezogen und haben gebietsweise für erhebliche Probleme gesorgt. Im Kreis Waldeck-Frankenberg warf der Sturm Bäume auf mehrere Landesstraßen, wie ein Polizeisprecher sagte. Vorübergehend kam es zu Sperrungen.

Autobahnen unter Wasser, Dorf überflutet

Die A7 bei Homberg (Efze) und die A49 bei Wabern (Schwalm-Eder) standen unter Wasser. Die Polizei riet dazu, vorsichtig zu fahren. Auf der A49 ragte außerdem ein umgestürzter Baum bis auf den Seitenstreifen.

Rund um den Edersee waren auch einige Kreisstraßen von Starkregen und umgestürzten Bäumen betroffen, so dass es hier zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Bäume in den Gleisen behinderten außerdem den Zugverkehr in Nordhessen.

"Es muss mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden", sagte eine Sprecherin. Betroffen seien die Strecken Bad Wildungen-Kassel, Willingen-Korbach und Borken-Kassel.

Die Feuerwehr in Marburg berichtete von vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen. Im Weilmünsterer Ortsteil Laubuseschbach (Limburg-Weilburg) ergossen sich Schlammmassen durch den Ort. Nach einem Bericht von mittelhessen.de lief die Garage einer Familie zum wiederholten Mal voll und musste leergepumpt werden. Auch Weinbach-Edelsberg wurde dem Bericht zufolge überflutet.

Livesendung auf Hessentag abgebrochen

Auf dem Hessentag in Korbach musste die Liveübertragung der Fernsehsendung "hallo hessen" aus dem hr-Treff des Hessischen Rundfunks nach einer Stunde wegen eines aufziehenden Gewitters abgebrochen werden. Zu groß war die Gefahr für die Zuschauer. Auch die Fahrgeschäfte waren zeitweise nicht mehr in Betrieb.

"Wir haben Schutzräume wir Kirchen und Tiefgaragen geöffnet", sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung. Diese seien aber nicht gebraucht worden. Am späten Nachmittag gab es dann Entwarnung. "Die Lage hat sich wieder entspannt. Das Riesenrad dreht sich wieder."

Brände druch Blitzeinschlag

Im osthessischen Flieden (Fulda) geriet ein Dachstuhl durch Blitzeinschlag in Brand, wie die Leitstelle Fulda meldete. Über Verletzte oder die Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt. In Bebra-Iba (Hersfeld-Rotenburg) fing laut einem Bericht der HNA ein Hochsitz nach einem Blitzeinschlag Feuer.

Sendung: hr-iNFO, 29.05.2018, 18.00 Uhr