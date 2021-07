In Volkmarsen versank ein Auto in den Fluten.

In Volkmarsen versank ein Auto in den Fluten. Bild © hr/Thomas Haß

Unwetter haben in Nordhessen für Überschwemmungen gesorgt. Besonders betroffen waren Naumburg und Volkmarsen. Straßen mussten wegen umgestürzter Bäume zeitweise gesperrt werden, ein Auto versank im Wasser. Bei einem Unfall gab es Verletzte.

Videobeitrag Video zum Video Unwetter ziehen über Hessen [Videoseite] Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Unwetter haben in der Nacht zum Mittwoch und am Morgen in Nordhessen für Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Rund um Volkmarsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg standen immer wieder Straßen unter Wasser. Ein Auto versank bis zu den Scheiben in einem unsichtbaren Bachlauf und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf nasser Straße

Die Feuerwehr war auch am Nachmittag noch im Dauereinsatz, um Keller leerzupumpen. Betroffen waren auch eine Grundschule und ein Sportlerheim. Zudem lagen mehrere umgestürzte Bäume auf den Straßen, wie ein Sprecher der zuständigen Polizei in Bad Arolsen sagte.

Einige Straßen waren zeitweise gesperrt oder teilgesperrt, darunter die Bundesstraßen 450 und 252. Auf einer Kreisstraße stießen zwei Fahrzeuge zusammen, nachdem sie auf der nassen Straße ins Schleudern geraten waren. Zwei Personen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Über die Schwere ihrer Verletzungen konnte der Sprecher zunächst nichts sagen.

Die Feuerwehren in Volkmarsen und den umliegenden Dörfern waren die Nacht über und am Morgen damit beschäftigt, vollgelaufene Keller auszupumpen. Zudem sei der Tresorraum einer Bank überflutet worden, berichtete der Polizeisprecher.

Vollgelaufene Keller in Naumburg, Straße weggebrochen

Auch in Naumburg (Kassel) liefen nach anhaltenden Regenfällen zahlreiche Keller voll, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Im Wesertal ergoss sich Schlamm über eine Straße. Auf der L3215 zwischen Naumburg und Waldeck rutschte unter der Fahnrbahn ein Hang ab. Die Straße musste gesperrt werden.

Zwischen Naumburg und Waldeck rutschte eine Straße ab. Bild © hr/Thomas Haß

Über Unfälle oder Verletzte war im Zuständigkeitsbereich der Kasseler Polizei zunächst nichts bekannt. Die Lage am Nachmittag bezeichnete die Sprecherin als "überschaubar", es regne aber weiterhin.

Hochwasser am Rhein: B42 in Rüdesheim wegen Rissen gesperrt

In Rüdesheim (Rheingau-Taunus) wurde unterdessen die direkt am Rhein verlaufende B42 gesperrt, nachdem dort Risse in der Fahrbahn festgestellt wurden. Ursache ist nach Angaben eines Experten von Hessen Mobil das derzeitige Hochwasser des Rheins. Dieses habe im Bereich einer Baustelle die Straße unterspült und für die Schäden gesorgt.

Aus Sicherheitsgründen habe die Straße gesperrt werden müssen. Dem Experten zufolge drohen die Risse größer zu werden. Dies könne dazu führen, dass die Straße weggespült wird. Die Sperrung werde vermutlich einige Wochen andauern.

Neue Unwetter ab Donnerstagnachmittag möglich

Nach Angaben der hr-Wetterredaktion ziehen die Regenfälle im Laufe des Mittwochnachmittags und -abends allmählich in Richtung Westen ab, Hochwassergefahr droht im Norden und Westen vor allem an Bächen und Flüssen. Nachts klart es von Osten her zunehmend auf, es kann sich stellenweise Nebel bilden.

Der Donnerstag startet trotz einiger Quellwolken zunächst trocken. Am Nachmittag und Abend können in schwül-warmer Luft wieder sporadisch kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial auftreten. Dabei drohen lokal erneut Starkregen, Hagel und Sturmböen.