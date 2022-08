Der erste von zwei im Klinikum Darmstadt behandelten ukrainischen Kriegsverletzten hat am Donnerstag seine Behandlung beendet.

Wie das Klinikum am Freitag mitteilte, konnte der Mann die Klinik verlassen. Der 47-Jährige war dem Klinikum über das Lagezentrum der Bundesregierung zugewiesen worden. Der zweite Patient befindet sich seit dem 13. Juni in stationärer Behandlung. Diese dauert noch an.