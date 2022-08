Behörden in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben den Umgang mit Patienten mit einer hochansteckenden Infektion geübt.

Dabei wurde die Abholung des Patienten von einer Wohnung in Hessen, der Transport in einem Spezial-Rettungswagen und die Aufnahme in die Frankfurter Uniklinik geprobt, teilte das Gesundheitsamt mit.