Zwei Unfälle mit Lastwagen haben den Verkehr auf der A7 behindert. Bei Fulda schleuderte ein Möbellaster quer über die Autobahn und kippte um. Bei Kassel blockierte ein umgekippter Lkw eine Ausfahrt.

Auf der dreispurigen A7 zwischen Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) und der Rastanlage Großenmoor - nördlich von Fulda - ist am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen, über die Autobahn geschleudert und umgekippt. Fahrer und Beifahrer zogen sich dabei Verletzungen zu, wie die Polizei hessenschau.de sagte.

Um 180 Grad gedreht und umgekippt

Der 59 Jahre alte Fahrer des mit Möbeln beladenen Sattelzugs kam demnach aus zunächst ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei gruben sich die Räder in den weichen Untergrund. Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu bekommen, kam der Lkw ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und kippte auf die Beifahrerseite. Nachfolgende Autos konnten rechtzeitig ausweichen.

Ersthelfer befreiten den Fahrer und seinen 52 Jahre alten Mitfahrer aus dem Fahrzeug. Beide wurden leicht verletzt und waren ansprechbar. Dennoch wurden sie vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der umgekippte Sattelzug blockierte den linken und den mittleren Fahrstreifen. Die aufwändigen Bergungsarbeiten sollten mehrere Stunden dauern. Der Verkehr wurde über die rechte Fahrspur und den Standstreifen geleitet.

Lkw kippt bei Kassel um

Bei Kassel kippte am Donnerstagmorgen ebenfalls auf der A7 ein Lastwagen um. Er blockierte die Ausfahrt Kassel-Nord sowie die Auffahrt in Richtung Göttingen. Der Lkw war in Fahrtrichtung Norden unterwegs und in der Kurve der Ausfahrt umgekippt, wie die Polizei mitteilte.

Die aus Papier- und Glasabfällen bestehende Ladung verteilte sich über die benachbarte Auffahrt und blockierte so auch diese. Die Ausfahrt konnte zuerst wieder freigegeben werden, an der Auffahrt dauerten die Aufräumarbeiten länger. Am frühen Nachmittag rollte der Verkehr auch hier wieder.

Der Lkw-Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Am Lastwagen und der Leitplanke entstand laut Polizei ein Schaden von rund 30.000 Euro.