Ein Bundeswehr-Lkw ist auf der A4 in Osthessen umgekippt und hat eine geladene Walze verloren. Die Autobahn ist zwischen Bad Hersfeld und Friedewald in beiden Richtungen gesperrt. Es kommt zu langen Staus.

Ein Lkw der Bundeswehr verlor am Sonntag gegen 13 Uhr auf der A4 bei Bad Hersfeld in Richtung Westen seine Ladung, wie die Polizei mitteilte. Eine Walze auf dem Anhänger hatte sich gelöst und landete auf der Gegenfahrbahn. Fahrer und Beifahrer des Lkw seien verletzt worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Im Rückstau sei zudem ein Wohnmobil auf ein weiteres Fahrzeug aufgefahren. Dabei seien insgesamt drei Menschen verletzt worden.

Polizei Osthessen @Polizei_OH ‼️ Achtung Unfall ‼️ Auf der #A4 zwischen #BadHersfeld und #Friedewald kam es zu einem schweren Unfall. Die #Autobahn ist derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Bitte umfahrt den Bereich weiträumig. [zum Tweet]

Stundenlange Bergungsarbeiten

Die Autobahn war auch gegen 19 Uhr noch in beide Richtungen wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt, ein Ende der Arbeiten war zunächst nicht absehbar. Bereits am Nachmittag kam es zu kilometerlangen Staus.

Das Bundeswehr-Gespann war aus Gera (Thüringen) auf dem Weg ins Flutgebiet bei Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz). Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr der Lkw an einem Gefälle "vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit". Beim Bremsen sei das Gespann dann ins Schleudern geraten, die tonnenschwere Walze sei vom Anhänger über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden.

"Wie durch ein kleines Wunder wurde hierbei kein anderes Fahrzeug beschädigt. Auch nicht durch die umherfliegenden Fahrbahnstücke", schrieb die Polizei. Der Lkw sei auf die Beifahrerseite gekippt. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 220.000 Euro.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Bundeswehr-Unfall hatte sich auf der A4 auf der gleichen Strecke zwischen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck ein Auto überschlagen. Zwei Frauen wurden laut Polizei verletzt.

A7: Unfall mit sechs Fahrzeugen

Zu einem vierten Autobahnunfall in Osthessen kam es am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr. Auf der A7 zwischen Kirchheim und dem Hattenbacher Dreieck in Richtung Süden fuhren in einer Baustelle sechs Fahrzeuge ineinander. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.

Zwei von drei Fahrstreifen seien gesperrt, teilte die Polizei dem hr mit. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern.