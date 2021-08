Ein Bundeswehr-Tieflader ist auf der A4 in Osthessen umgekippt und hat eine geladene Walze verloren. Die Autobahn ist zwischen Bad Hersfeld und Friedewald in beiden Richtungen gesperrt. Es kommt zu langen Staus.

Ein Lkw der Bundeswehr verlor am Sonntag gegen 13.15 Uhr auf der A4 bei Bad Hersfeld in Richtung Westen seine Ladung, wie die Polizei mitteilte. Eine Walze auf dem Tieflader des Lkw hatte sich gelöst und landete auf der Gegenfahrbahn. Bei diesem Unfall sei ein Mensch verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher auf hr-Anfrage mit.

Im Rückstau sei zudem ein Wohnmobil auf ein weiteres Fahrzeug aufgefahren. Dabei seien insgesamt drei Menschen verletzt worden.

Polizei Osthessen @Polizei_OH ‼️ Achtung Unfall ‼️ Auf der #A4 zwischen #BadHersfeld und #Friedewald kam es zu einem schweren Unfall. Die #Autobahn ist derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Bitte umfahrt den Bereich weiträumig. [zum Tweet]

Stundenlange Bergungsarbeiten

Die Autobahn war gegen 15.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei schätzte am Nachmittag, dass die Bergungs- und Aufräumarbeiten nicht vor dem Abend beendet sein würden.

Die Polizei empfahl, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der hr-Verkehrsservice meldete am Nachmittag vier Kilometer Stau in Richtung Erfurt und zehn Kilometer in Richtung Kirchheim.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Bundeswehr-Unfall überschlug sich auf der A4 auf der gleichen Strecke zwischen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck ein Auto. Zwei Frauen wurden laut Polizei verletzt.

A7: Unfall mit sechs Fahrzeugen

Zu einem vierten Autobahnunfall in Osthessen kam es am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr. Auf der A7 zwischen Kirchheim und dem Hattenbacher Dreieck in Richtung Süden fuhren in einer Baustelle sechs Fahrzeuge ineinander. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.

Zwei von drei Fahrstreifen seien gesperrt, teilte die Polizei dem hr mit. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern.