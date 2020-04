In einer Baustelle auf der A45 bei Dillenburg ist am Freitagmorgen ein Lkw mit Silo-Auflieger ins Schleudern geraten und umgekippt.

In einer Baustelle auf der A45 bei Dillenburg ist am Freitagmorgen ein Lkw mit Silo-Auflieger ins Schleudern geraten und umgekippt. Der Fahrer konnte sich nach Polizeiangaben selbst befreien. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Lkw blockierte beide Spuren, die A45 wurde in Richtung Hanau voll gesperrt.