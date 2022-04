Lange Staus auf der A7 und der nahegelegenen B27 - und das wohl noch stundenlang: Ein Lkw ist bei Fulda an einer Baustelle umgestürzt und blockiert die Autobahn in Richtung Norden.

Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr zwischen den Abfahrten Fulda Mitte und Fulda Nord: Nach einem Reifenplatzer hatte ein Lkw-Fahrer demnach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf Höhe einer Baustelle gegen eine Betonschutzwand geprallt.

Der Lkw kippte samt Anhänger um, blieb quer zur Fahrbahn liegen und blockierte alle Spuren. Der 38 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Auch Umleitung dicht

Die Bergungsarbeiten dauerten am Mittag weiter an. Da an der Unfallstelle Diesel ausgelaufen war, musste auch die Fahrbahn gereinigt werden. Laut Polizei war am Mittag noch nicht absehbar, wann die A7 in Richtung Norden wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Ab dem Fuldaer Dreieck stauten sich die Autos zur Mittagszeit auf fünf Kilometern. Auf der Umleitung über die B27 bildete sich ein zwölf Kilometer langer Stau. Autofahrern wurde daher empfohlen, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.