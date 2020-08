Ein in Folge des Sturmtiefs Kirsten umgewehter Baum hat am Montag in Kassel mehrere Autos beschädigt.

Laut Polizeibericht kippte der Baum in der Kölnischen Straße auf einen Parkplatz. Bis zu acht Fahrzeuge wurden teils erheblich demoliert, so die Polizei. Der Sachschaden war zunächst noch unklar.