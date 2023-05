Die Rektorin und Klassenlehrerin einer Grundschule in Biblis (Bergstraße) in Zukunft nicht mehr an ihre Schule zurückkehren.

Das hat das Staatliche Schulamt Heppenheim dem Schulbeirat der Grundschule schriftlich mitgeteilt. Die Eltern der Schülerkinder hatten der Lehrerin schwere Vorwürfe gemacht. Demnach soll sie etwa die Kinder im Unterricht als Strafe mit dem Gesicht zur Wand gestellt haben. Sie selbst weist über einen Anwalt alle Vorwürfe zurück. Weil das Vertrauensverhältnis nicht mehr gegeben sei, sei sie von ihren Aufgaben entbunden worden, so das Schulamt.