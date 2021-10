Umstrittene Rodungen in Darmstadt und Mühltat

Um 160 alte Bäume am Darmstädter Waldkunstpfad ist ein Kampf entbrannt. Das Forstamt will sie sicherheitshalber gleich alle fällen. Eine Initiative stemmt sich dagegen - und auch in Mühltal führen Rodungen zu Unmut.

Rote Kreuze markieren die Delinquenten: Am Waldkunstpfad in Darmstadt, einem Staatswald, sollen rund 160 Bäume fallen. Als Grund gibt das Forstamt Darmstadt an, die Bäume seien durch die Trockenheit der vergangenen Jahre morsch und gefährdeten die Sicherheit der Besucher, etwa durch herabfallende Äste.

Auch gesunde Bäume sollen gefällt werden

Die Darmstädter Bürgerinitiative (BI) "Pro Walderhalt" hält das zumindest zum Teil für vorgeschoben und glaubt, dass das wirtschaftliche Interesse des Landesbetriebs HessenForst im Vordergund der Maßnahme steht. Die BI räumt ein, dass die Wege sicher gehalten werden müssen, kritisiert aber insbesondere, dass auch gesunde Bäume für die Fällung vorgesehen seien.

Am vergangenen Wochenende hatte die BI zusammen mit der Westwaldallianz, einem Zusammenschluss mehrerer Umweltverbände in Darmstadt, zu einer Demonstration am Eingang des Waldkunstpfads aufgerufen. Rund 100 Menschen beteiligten sich an der Protestaktion.

"Wir fragen uns weshalb in einem so sensiblen Waldstück, das erstens Kunst beherbergt und zweitens für viele Bürger das direkte Naherholungsgebiet in Darmstadt ist, unbedingt gesunde Bäume geerntet werden müssen?", heißt es bei "Pro Walderhalt". Stattdessen plädiert die Bürgerinitiative für die schonende Einzelentnahme geschädigter Bäume.

Jährliche Eingriffe verhindern

Früher habe man das so gemacht, sagt Forstamtsleiter Hartmut Müller. Ein solches Vorgehen sei jedoch aufwändig und bedeute nahezu jährlich einen Eingriff in die Waldökosysteme. Man habe sich daher entschlossen, schon jetzt Buchen zu fällen, die in den kommenden Jahren zu einem Problem werden könnten.

Mit dem Verein für Internationale Waldkunst wurde vereinbart, maximal 35 Kunstwerke an sieben "Kristallisationspunkten" auf dem Pfad zu konzentrieren. Dort und entlang der Wege wolle man Altbuchen ernten. Laut Bürgerinitiative sind die Bäume bis zu 200 Jahre alt.

"Reife Bestände müssen geerntet werden"

Unterstützung erhält Müller von seinem Vorgänger Arnulf Rosenstock. Er ist als stellvertretender Kreisvorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zwar selbst in der Westwaldallianz aktiv, distanziert sich jedoch von den Protesten. "Die nachhaltige Forstwirtschaft beruht auch darauf, dass reife Bestände geerntet werden", sagt der frühere Forstamtsleiter.

Zudem sei die Verlegung von Teilen des Waldkunstpfads gerade erfolgt, um Bäume zu erhalten. So würden Bäume, die bestimmten Tierarten als Habitat dienten, entsprechend gekennzeichnet und verschont. "Pro Walderhalt" aber wolle jeglichen Wald aus der Nutzung nehmen und damit die Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft unmöglich machen, kritisiert Rosenstock.

Harvester im Wald bei Mühltal unterwegs

Auch im Wald bei Mühltal-Trautheim (Darmstadt-Dieburg), für den ebenfalls das Forstamt Darmstadt zuständig ist, sorgen Baumfällungen für rote Köpfe bei "Pro Walderhalt". Seit dem 4. Oktober richteten sogenannte Harvester in dem Waldgebiet schwere Verwüstungen an, sagte die Vorsitzende Karin Mühlenbock, die in Mühltal wohnt. Die Fällungen, die gewissermaßen vor ihrer Haustür stattfinden, kritisieren Mühlenbock und "Pro Walderhalt" nicht erst seit gestern.

Gerodete Waldflächen bei Mühltal Bild © Mike Marklove (hr)

Seit einigen Jahren seien die Harvester immer wieder im Einsatz und rissen Löcher in den Wald, beklagt die Bürgerinitiative. Dies führe zu mehr Sonneneinstrahlung, die wiederum den Boden austrockne. Kleinere Sturmschäden würden zum Anlass genommen, gleich reihenweise Bäume abzuholzen. Dies sei nicht im Sinne des Klimaschutzes. So schlimm wie in diesem Jahr sei es mit den Fällungen noch nie gewesen.

Forstamt: "Halten uns an die Planungen"

Müller weißt die Kritik zurück. "Wir arbeiten in einem Staatswald im Rahmen der vorgegebenen mittelfristigen Planungen", sagt er. Es seien knapp 100 Altbuchen auf einer Fläche von etwa 5 Hektar gefällt worden, also rund 20 Buchen pro Hektar. Diese müssten unter anderem zur Sicherheit der Waldbesucher, aber auch der Arbeiter, die dort Neuanpflanzungen anlegten, beseitigt werden.

Förster seien aber nicht nur dazu da, tote Bäume zu fällen, sondern auch, um Holz für den einheimischen Markt bereit zu stellen, räumt der Forstamtsleiter ein. "Wir pflanzen und ernten auch Holz im Wald." Dazu würden im Rahmen der Nachhaltigkeit auch gesunde Bäume gefällt.

Müller verteidigt außerdem den Einsatz von Fällbaggern. "Die tonnenschweren Bäume können Sie nicht mit der Nagelschere umsägen." Mit den Kettenfahrzeugen würden nur sogenannte Rückegassen befahren. Dabei entstünden keine Schäden, die "im Rahmen der normalen Forstwirtschaft nicht hinnehmbar sind".

Dienstaufsichtsbeschwerde geplant

Die Aktivisten wollen dennoch nicht locker lassen. Sie werfen HessenForst vor, den Wald eben nicht nachhaltig zu nutzen und Naturkapital zu zerstören. Anwohnerin und Rodungsgegnerin Ute Promies hat deshalb eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Landesbetrieb beim Regierungspräsidium vorbereitet.

In dem Entwurf, der dem hr vorliegt, heißt es unter anderem, HessenForst verändere den Charakter des Waldes und fördere den Klimawandel durch intensiven Einschlag von Buchen- und Eichenwäldern. Gefordert wird deshalb ein sofortiger Stopp der Fällungen. Der Kampf um die Bäume wird also weitergehen.