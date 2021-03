Umweltprotest in Kieswerk

Mitarbeiter eines Kieswerks in Weimar-Niederweimar (Marburg-Biedenkopf) haben der Polizei am Freitagmorgen Personen auf dem Gelände gemeldet.

Nach Angaben der Beamten hatten bis zum Eintreffen der ersten Polizeistreife fünf Menschen zwei Förderbänder erklommen. Sie nahmen auf einem Banner Bezug auf eine Waldräumung in Lausanne in der Schweiz. Am Tor des Kieswerkes versammelten sich etwa zehn weitere Personen.