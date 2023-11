Unbekannte brechen in Kita in Großenlüder ein

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Kita in Großenlüder (Fulda) eingebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dazu hebelten sie eine Terrassentür auf, und durchsuchten die Räume. Die Diebe entwendeten Bargeld und hinterließen einen Schaden von rund 500 Euro. Die Suche läuft.