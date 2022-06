Unbekannte sind im Stadtteil Okriftel in ein Haus eingedrungen und haben es unter Wasser gesetzt.

Laut Polizei wurde am Dienstag eine Dusche im fünften Obergeschoss angestellt und der Duschkopf in Richtung Wohnzimmer ausgerichtet. Es entstand ein Schaden von 100.000 Euro, das Haus befand sich noch in Bau.