Unbekannte haben in Kassel vergangene Woche den mehrere Meter großen Schriftzug "Königstor" von der derzeit eingerüsteten Sporthalle am Königstor gestohlen.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. An der Halle blieben nur die Worte "Sporthalle am" zurück. Der gestohlene Schriftzug ist rund 70 Zentimeter hoch und drei Meter lang. Geschätzter Schaden: 14.000 Euro.