Klack, klack, klack: Ein wiederkehrendes Geräusch während der Fahrt hat die Besetzung eines Rettungswagens in Wiesbaden stutzig gemacht. Als sie das Auto überprüften, folgte die böse Überraschung.

Bild © picture-alliance/dpa

Die Wiesbadener Polizei berichtete am Sonntag von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der Mitteilung zufolge hatten Unbekannte offenbar die Radmuttern an einem Rettungswagen gelöst. Den Sanitätern sei während der Rückfahrt von einem Einsatz in der Amrumer Straße ein "klackerndes Geräusch" aufgefallen, hieß es.

Als sie daraufhin die Vorderachse untersuchten, stellten sie fest, dass an einem der Räder zwei Radmuttern fehlten. Eine dritte ließ sich leicht von Hand drehen. Die Rettungskräfte ersetzten die fehlenden Radmuttern und konnten danach ihre Fahrt in Richtung Krankenhaus fortsetzen. Ob sich in dem Wagen auch Patienten befanden, war am Sonntag unklar.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die möglicherweise Menschen in der Nähe des Rettungswagens gesehen haben. Die Sanitäter hatten den Rettungswagen am Samstagabend vor der Tiefgarage einer Wohnanlage in der Amrumer Straße in Wiesbaden-Talheim geparkt, ehe ihnen das verdächtige Geräusch auffiel.

Sendung: hr-iNFO, 25.11.2018, 14 Uhr