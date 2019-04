Unbekannte manipulieren Fähranleger in Hattersheim

Gefährlicher Eingriff in Schiffsverkehr

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag eine der Halteketten am Fähranleger der Fähre Okriftel in Hattersheim (Main-Taunus) gelöst und einen Anker verzogen.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, waren dadurch Fähranleger und Fähre bis zum Eingreifen der Feuerwehr nur noch teilweise befestigt. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.