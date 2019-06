Unbekannte haben am Wochenende in einer Grundschule in der Platenstraße in Frankfurt randaliert und einen Schaden in Höhe von 10.000 Euro verursacht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, beschädigten die Täter Möbel, Geräte und Geschirr. Außerdem drehten sie einen Wasserhahn auf, was zu einem Wasserschaden führte. Aufbruchspuren fand die Polizei nicht.