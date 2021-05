Drei unbekannte Männer haben in Wiesbaden einen 33-Jährigen angegriffen und verletzt.

Sie traktierten ihn am Freitagabend mit Stichwerkzeugen und Schlagstöcken, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Polizei spürte die Angreifer trotz Fahndung mit Hubschrauber und mehreren Streifenwagen nicht auf.