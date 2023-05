Bei einer Geldautomatensprengung ist in der Nacht zum Samstag in der Fußgängerzone in Bad Homburg ein Schaden in unbekannter Höhe entstanden.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag konnten die Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Täter an der A661 stoppen. Nach weiteren Beteiligten wird gefahndet. Die Polizei rät davon ab, Anhalter in der Region mitzunehmen.