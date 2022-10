Unbekannte sprengen Geldautomaten in Buseck

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Geldautomaten in Buscek (Gießen) gesprengt.

Zeugen meldeten der Polizei einen lauten Knall, wie die Beamten mitteilten. Die mutmaßlichen Täter flohen laut Aussagen von Zeugen in einem Auto. Sowohl der Container, in dem sich der Geldautomat befand, als auch mehrere in der Nähe abgestellte Autos wurden beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Eine Fahndung verlief erfolglos.