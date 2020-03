Unbekannte haben sich in der Nacht zum Sonntag in Frankfurt Zugriff zu einem am Mainufer festgemachten Tagesausflugsschiff verschafft.

Sie durchsuchten die Bar-Bereiche und erbeuteten "diverse hochprozentige alkoholische Getränke sowie ein Mobiltelefon", wie die Wasserschutzpolizei am Sonntag mitteilte. Anschließend flohen sie. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.