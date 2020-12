Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch in einen Stall in Gorxheimertal (Bergstraße) eingedrungen und haben vier Pferde laufen lassen.

Bei einer Stute wurden Verletzungen am Hinterbein und im Genitalbereich festgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass die Stute vorsätzlich verletzt wurde. Die Ermittler suchen nach Zeugen.