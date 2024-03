Unbekannte haben in Dietzhölztal-Mandeln (Lahn-Dill-Kreis) Deutschlandfahnen mit aufgemalten Hakenkreuzen verteilt.

Sie hätten die ungefähr DIN A3-großen Fähnchen in der Nacht zu Samstag in drei Vorgärten in zwei verschiedenen Straßen gesteckt, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach meldeten Bewohner die Fähnchen bei der Polizei.

Zu den Bewohnern sehe die Polizei der Mitteilung zufolge derzeit "keinen rechtspolitischen Zusammenhang". Man gehe davon aus, dass die Fähnchen von Unbekannten wahllos platziert worden seien. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.