Unbekannte verunreinigen See

Flüssigkeit in Gewässer geleitet

Unbekannte haben am Dienstag eine vermutlich auf Erdöl basierende Flüssigkeit in einen Angelsee in Biebesheim (Groß-Gerau) geschüttet.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überwanden die Täter einen Zaun und leiteten mehrere Liter der Flüssigkeit, bei der es sich um Benzin- oder Dieselkraftstoff handeln könnte, in den See.