Unbekannte zünden Reifen an

Brandstiftung Unbekannte zünden Reifen an

Unbekannte haben in Kassel drei Autos in Brand gesetzt.

Sie hätten in der Nacht auf Freitag in einem Innenhof im Stadtteil Rothenditmold durch eine bislang unbekannte Feuerquelle die Reifen entzündet, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Feuerwehr habe die Brände schnell gelöscht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3.500 Euro geschätzt.