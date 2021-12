Lieferwagen in Flammen

Angezündet Lieferwagen in Flammen

Im Frankfurter Stadtteil Bonames hat am Wochenende ein Lieferwagen gebrannt.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatten Unbekannte den Transportzer in der Nacht zum Samstag angezündet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Das Feuer beschädigte weitere Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.