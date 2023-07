Ein Unbekannter hat einen 56-Jährigen in der Nacht zum Samstag in Frankfurt angegriffen, geschlagen und mit einer Flasche am Hals verletzt.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag saß der Mann mit seiner Familie am Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen, als ihn der Unbekannte zunächst anstarrte und später in Begleitung seiner Tochter attackierte. Er erlitt leichte Verletzungen und kam in eine Klinik.