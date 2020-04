Ein Unbekannter hat am Samstagabend in Alsbach-Hähnlein (Darmstadt-Dieburg) eine 32-Jährige attackiert.

Wie die Polizei am Montag meldete, griff er die Spaziergängerin in einem Waldstück nahe der L3113 mit einem Messer an. Dann versuchte er, sie in ein Gebüsch zu ziehen. Sie wehrte sich heftig, so dass er von ihr abließ und floh.