Unbekannter belästigt Frauen in Kassel

Ein unbekannter Mann hat sich am Donnerstag am Fuldaufer in Kassel unsittlich gegenüber drei jungen Frauen gezeigt.

Er habe sich vor den Frauen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frauen, die sich in Badesachen gesonnt hatten, erstatteten Anzeige.