Die Polizei sucht einen Mann, der am Mittwochabend eine Joggerin am Bugasee in Kassel belästigt haben soll.

Laut Polizeimeldung vom Donnerstag, habe er sie bei einer Pause beobachtet und dann festgehalten. Die Frau konnte sich losreißen. Der etwa 20 bis 22 Jahre alte Mann flüchtete aber erst, als sie die Polizei rief. Die Beamten ermitteln nun wegen Nötigung.