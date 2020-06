Aus heiterem Himmel soll ein Mann in Kassel einen ihm unbekannten 70-Jährigen attackiert haben.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, saß das Opfer auf einer Parkbank, als der Täter es plötzlich mit einem Messer angriff und am Bein verletzte. Der 70-Jährige kam zur Behandlung in eine Klinik. Der Täter entkam bei dem Vorfall am Donnerstagnachmittag unerkannt.