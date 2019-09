Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in Wetzlar mehrfach auf einen 39 Jahre alten Mann geschossen. Der Täter konnte flüchten.

Anwohner hatten am Sonntagabend Schüsse im Magdalenenhäuser Weg Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Laut Polizei schoss der Täter mehrfach auf den 39 Jahre alten Mann und flüchtete anschließend unerkannt. Die Fahndung lief um Mitternacht noch.

Opfer wurde in seinem Auto getroffen

Der 39-Jährige wurde lait Polizei in seinem Auto von den Schüssen getroffen. Der Schütze habe nach ersten Erkenntnissen von außen in das Auto geschossen, sagte ein Sprecher der Polizei dem hr am Abend.

Die Polizei war gegen 19 Uhr am Tatort, die Ermittlungen vor Ort dauerten bis in die Nacht. Über ein mögliches Motiv und die Identität des Schützen konnte die Polizei am Abend keine Angaben machen. Das Opfer wurde in eine Klinik gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen war am Abend nichts bekannt.

Sendung: hr-iNFO, 02.09.2019, 5 Uhr