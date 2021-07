Ein Unbekannter hat mit einer Bambusstange in Limburg auf einen 28-Jährigen eingeschlagen.

Das Opfer habe sich in der Nacht zum Montag in der Innenstadt in einer Gruppe unterhalten, teilte die Polizei mit. Der Angreifer sei plötzlich aufgetaucht. Es sei zu einer Rangelei aller Beteiligten gekommen, dann flüchtete der Angreifer.