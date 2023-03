Ein Unbekannter hat am Montag in einer Schule in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) Reizgas versprüht.

Acht Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Vier von ihnen wurden von einem Arzt behandelt. Die Beamten ermitteln nun, wer das Gas in dem Treppenhaus der Schule versprüht hatte.