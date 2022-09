Ein Unbekannter hat in Wiesbaden eine Holzlatte von einer Brücke auf die Autobahn geworfen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die eine oder mehrere verdächtige Personen in der Nacht zum Samstag in der Nähe des Kallebads gesehen haben. Die Latte beschädigte die Motorhaube eines Autos, in dem eine Familie unterwegs war. Verletzt wurde niemand.