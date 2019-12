Im Schwalm-Eder-Kreis hat es auf glatten Straßen am Freitagmorgen mehrere Unfälle gegeben.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Melsungen erlitten laut Polizei zwei Menschen leichte Verletzungen. In Wabern stieß ein Lkw mit einem Pkw zusammen. Ein Mensch wurde schwer verletzt. In Gudensberg kollidierten ein Bus und ein Auto. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.