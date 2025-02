Unfälle an Kreuzung in Weiterstadt

Gleich zwei Unfälle in Folge haben sich an einer Kreuzung in Weiterstadt ereignet: Zunächst fuhr ein Autofahrer über Rot und krachte in einen entgegenkommenden Wagen. Dann fuhr ein anderer Pkw-Fahrer durch die Absperrung - und einem Feuerwehrmann über den Fuß. Fünf Menschen wurden verletzt.

Zu dem ersten Zusammenstoß kam es laut Polizei, als ein 21 Jahre alter Autofahrer am Samstagabend an der L3113 in Weiterstadt-Gräfenhausen (Darmstadt-Dieburg) an einer Kreuzung nach links abbog - trotz roter Ampel. Er prallte frontal mit dem Wagen eines 29-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Sonntag meldete. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall im Pkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Der 29-Jährige und seine zwei Mitfahrenden erlitten leichte Verletzungen, ebenso der Beifahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers. Alle vier wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 21-Jährige musste sich Blut abnehmen lassen, weil der Verdacht besteht, dass er betrunken am Steuer saß. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Absperrungen missachtet

Eine gute Stunde später krachte es an der Unfallstelle erneut. An der L3113, die während der Aufräumarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt war, missachtete ein 44 Jahre alter Autofahrer laut Polizei die Absperrung. Er fuhr einem Feuerwehrmann, der noch mit Arbeiten an der Unfallstelle beschäftigt war, über den Fuß. Der 33 Jahre alte Feuerwehrmann musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Warum der Autofahrer in die Unfallstelle fuhr, muss noch geklärt werden.