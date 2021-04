Einsatzkräfte an dem Lkw auf der A45.

Einsatzkräfte an dem Lkw auf der A45. Bild © Pascal Lasserre/hr

Auf der A45 bei Aßlar hat ein Lkw in der Nacht auf Dienstag Feuer gefangen. Die Folgen: Eine stundenlange Vollsperrung, Fahrbahnschäden - und längere Wartezeiten bei einigen Paket-Empfängern. Auch auf der A5 stauen sich die Autos.

Videobeitrag Video zum Video Lkw fängt Feuer - A45 stundenlang gesperrt [Videoseite] Video Einsatzkräfte an dem Lkw auf der A45. Bild © Pascal Lasserre/hr Ende des Videobeitrags

Der Brand eines Lastwagens hat zu einer stundenlangen Sperrung auf der A45 bei Aßlar (Lahn-Dill) geführt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, fing die Zugmaschine des Sattelzuges gegen Mitternacht Feuer, möglicherweise wegen eines technischen Defekts. Der Fahrer habe sich unverletzt befreien können.

Laut Polizei hatte der Lastwagen Waren-Pakete eines Online-Händlers geladen. Diese hätten am frühen Morgen, einige Stunden nach den ersten Löscharbeiten, ebenfalls Feuer gefangen und mussten gelöscht werden. Aufgrund der Hitze seien Schäden auf der Fahrbahndecke zurückgeblieben, zudem seien Teile des Erdreiches ausgehoben worden. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Stundenlange Vollsperrung

Die Autobahn wurde zwischen dem Autobahnkreuz Wetzlar und der Anschlussstelle Ehringhausen in Richtung Dortmund für mehrere Stunden voll gesperrt. Ab dem Wetzlarer Kreuz wurde eine Umleitung eingerichtet. Alle Fahrzeuge, die bereits in den gesperrten Bereich gefahren waren, mussten etwa zwei Stunden ausharren, bis sie einspurig an der Stelle des Brandes vorbeifahren konnten, wie die Polizei weiter berichtete.

Die Vollsperrung dauerte wegender Reinigungsarbeiten noch bis zum Dienstagmorgen an, der Verkehr staute sich auf bis zu zwölf Kilometern. Gegen 9.30 Uhr wurde einer der beiden Fahrstreifen wieder freigegeben.

Zwei Vollsperrungen auf A5

Gleich zwei Vollsperrungen kurz hintereinander legen zudem den Verkehr auf der A5 Richtung Kassel seit dem Morgen lahm. In Höhe der Abfahrt Grünberg war ein Auto auf einen liegengebliebenen Pkw aufgefahren. Die Autobahn wurde deswegen kurzzeitig voll gesperrt.

Dadurch bildete sich ein Stau, an dessen Ende sich ein weiterer Unfall ereignete: Zwei Lkw krachten ineinander. Wegen der Aufräumarbeiten wurde die A5 in Höhe Reiskirchener Dreieck voll gesperrt, ein Fahrstreifen ist seit etwa 10 Uhr wieder frei. Der Verkehr staute sich auf rund sechs Kilometern. Autofahrer werden ab Reiskirchen über die B49 umgeleitet.