Bei einem Unfall bei Grünberg (Gießen) ist ein 89-Jähriger am Mittwoch schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der Mann in einer Linkskurve von der L3166 ab und prallte in die Leitplanke. Er kam in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.