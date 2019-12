Unfall an Straßenbahnhaltestelle in Kassel

Zwei Pkw sind am Samstagabend in Kassel in Höhe einer Straßenbahnhaltestelle kollidiert.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der eine Fahrer dabei verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzkräfte mussten den Mann aus seinem Pkw befreien. Er kam in ein Krankenhaus. Neben den beiden Unfallautos wurden zwei am Straßenrand geparkte Pkw und die Haltestelle erheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache.