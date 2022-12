Auf der A45 ist am Donnerstag ein Sprinterfahrer auf einen Lkw aufgefahren.

Der 42-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam in eine Klinik. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die A45 war in Richtung Norden zeitweise gesperrt. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro.