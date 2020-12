Bei einem schweren Unfall mit einem Pannenfahrzeug auf der A5 sind vier Menschen verletzt worden.

Ein 27-Jähriger war Polizeiangaben vom Samstag zufolge am Freitagabend mit seinem Wagen in das Auto gefahren, das in der Einfahrt zu einem Parkplatz mit einem platten Reifen bei Heppenheim (Bergstraße) liegengeblieben war. Das Pannenfahrzeug schleuderte auf die Autobahn, wo ein 33-Jähriger frontal mit ihm zusammenstieß und sich überschlug. Ein 66-Jähriger fuhr beim Ausweichen in eine Betonwand und überschlug sich ebenfalls. Die A5 in Richtung Darmstadt musste stundenlang gesperrt wer- den. Der Schaden liegt bei 70.000 Euro.