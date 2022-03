Rettungsdienst und Feuerwehr an der Unfallstelle auf der A5.

Rettungsdienst und Feuerwehr an der Unfallstelle auf der A5. Bild © 5vision.media

Stundenlange Vollsperrung am Darmstädter Kreuz

Unfall am Darmstädter Kreuz

Nach einem schweren Unfall mit drei Sattelzügen in der Nähe des Darmstädter Kreuzes ist die A5 wieder freigegeben. Zwei Autofahrer wollten die Rettungsgasse illegal nutzen - machten ihre Rechnung aber ohne eine Lkw-Fahrerin.

Querstehende Fahrzeuge, überall Rettungskräfte, Trümmerteile auf der Fahrbahn: Auf der A5 ging am Dienstagmorgen in Richtung Frankfurt fast nichts mehr voran. Ein Lastwagen fuhr nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 8.30 Uhr zwischen Darmstadt-Eberstadt und dem Darmstädter Kreuz im stockenden Verkehr auf einen vorausfahrenden Lkw auf, der wiederum auf einen dritten Sattelzug geschoben wurde. Eine Person sei dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Stundenlange Sperrung

Polizei, Feuerwehr, Rettungssanitäter und ein Hubschrauber waren vor Ort im Einsatz, die Unfallwagen mussten abgeschleppt, die Autobahn in Richtung Frankfurt zunächst voll gesperrt werden. Am Vormittag staute sich der Verkehr ab Seeheim-Jugenheim bereits auf knapp zehn Kilometern. Erst am Nachmittag konnten alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Autofahrer in Rettungsgasse ausgebremst

Infolge der Kollision habe sich der 46 Jahre alte Unfallverursacher leicht verletzt, teilte die Polizei weiter mit. Sie schätzt den entstandenden Sachschaden derzeit auf rund 300.000 Euro.

Gegen zwei an dem Unfall unbeteiligte Autofahrer wurden außerdem Anzeigen erstattet. Diese hatten infolge des verursachten Rückstaus offenbar die Rettungsgasse für eine schnellere Weiterfahrt nutzen wollen. Eine Lastwagenfahrerin habe beide Autos gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten am Weiterfahren gehindert. Beiden Fahrern drohen nun Bußgelder, Punkte in Flensburg und Fahrverbote, wie die Polizei berichtete.