Rettungsdienst und Feuerwehr an der Unfallstelle auf der A5.

Rettungsdienst und Feuerwehr an der Unfallstelle auf der A5. Bild © 5vision.media

Stundenlange Vollsperrung am Darmstädter Kreuz

Schwerer Unfall auf der A5 am Darmstädter Kreuz: Die Verkehrsteilnehmer bilden vorbildlich eine Rettungsgasse. Doch einige nutzen sie einfach zur schnellen Weiterfahrt - und machten die Rechnung ohne eine resolute Lkw-Fahrerin.

Querstehende Fahrzeuge, überall Rettungskräfte, Trümmerteile auf der Fahrbahn: Auf der A5 ging am Dienstagmorgen in Richtung Frankfurt fast nichts mehr voran. Ein Lastwagen war nach Erkenntnissen der Polizei gegen 8.30 Uhr zwischen Darmstadt-Eberstadt und dem Darmstädter Kreuz im stockenden Verkehr auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren, der wiederum auf einen dritten Sattelzug geschoben wurde. Eine Person sei dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt.

Für Diana S. war der Stau kein ungewohnter Anblick. Seit 14 Jahren ist die 46-Jährige aus Baden-Württemberg als Lkw-Fahrerin auf deutschen Autobahnen unterwegs. Sie hat sich ein pragmatisches Motto für solche Situationen zugelegt: "Was immer du denkst, wie schlecht es dir hinten im Stau geht, denen ganz vorne geht es schlechter." Umso mehr regt es sie auf, wenn Autofahrer versuchen, die Rettungsgasse für eine schnellere Weiterfahrt zu nutzen. Am Dienstag hatte sie genug davon: Und blockierte zwei Rettungsgassen-Drängler.

Wilde Gesten, wüste Beschimpfungen

"Den allerersten habe ich noch verpasst", sagt Diana S. im Gespräch mit hessenschau.de. Als jedoch ein zweiter Pkw durch die Rettungsgasse fuhr, stellte sie ihren Lkw kurzerhand quer und hinderte ihn so an der Weiterfahrt. "Der Mann hat aufgeregt auf sein Handgelenk geklopft, um zu zeigen, dass er es eilig hat", berichtet sie. "Als ob es uns anders ging." Schließlich aber habe er sich gefügt und sei wieder in die Schlange der im Stau stehenden Fahrzeuge eingeschert.

Weniger glimpflich lief die Situation ab, als ein dritter Autofahrer die Rettungsgasse nutzen wollte. Wieder blockierte die Lkw-Fahrerin die Fahrbahn. Diesmal allerdings musste sie sich wüste Beschimpfungen anhören. Als diese nicht nicht aufhören wollten, rief sie per Handy die Polizei. Die Beamten am anderen Ende der Leitung konnten sich daraufhin die Entgleisungen des erbosten Mannes mitanhören - und sie aufzeichnen. Diana S. hat mittlerweile Strafanzeige gestellt.

Zehn Kilometer Stau

Beiden Rettungsgassenrasern drohen nun ein temporäres Fahrverbot sowie eine saftige Geldbuße. Eine Zeitersparnis dürfte ihnen ihr Rettungsgassenmanöver nicht gebracht haben, so wenig wie allen anderen Fahrern, die das Pech hatten, zur falschen Zeit auf der A5 unterwegs zu sein.

Infolge des Rettungs- und Räumungseinsatzes musste die Autobahn in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden. Am Vormittag staute sich der Verkehr ab Seeheim-Jugenheim auf bis zu zehn Kilometern. Erst am Nachmittag konnten alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden.