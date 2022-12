Beide Insassen mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Beide Insassen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Bild © Strieder

Corvette kracht auf A67 in die Leitplanke

Bei einem Unfall auf der A67 bei Lorsch sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Männer, die in einem Sportwagen unterwegs waren, mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Auf der A67 zwischen Lorsch (Bergstraße) und den Viernheimer Dreieck ist es am Samstagabend um kurz vor 19 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, krachte ein Sportwagen der Marke Corvette aus noch ungeklärter Ursache zuerst in die linke und dann noch in die rechte Leitplanke, wo der Wagen unten drunter eingeklemmt wurde.

Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des Wagens schwer verletzt, sie wurden in Krankenhäuser im baden-württembergischen Heidelberg und Mannheim gebracht. Die A67 musste für die Zeit der Rettungsarbeiten, bei denen auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, voll gesperrt werden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.