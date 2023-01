Eine 29-Jährige ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der B27 bei Eschwege (Werra-Meißner) leicht verletzt worden.

Laut Polizei verlor sie in einer Kurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Straße ab und überschlug sich. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden.