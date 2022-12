Auf der B3 nach Marburg sind zwei Autos zusammengestoßen. Die Fahrer mussten in Kliniken gebracht werden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr ein 23-Jähriger einem 26-Jährigen auf, nachdem dieser aufgrund des Verkehrs zuvor stark abgebremst habe. Beide waren in Richtung Marburg unterwegs. Der Wagen des 26-Jährigen wurde in die Böschung geschleudert. Beide Fahrer wurden in Kliniken gebracht, die B3 war für drei Stunden gesperrt.